Batman’da ambulansta doğan bebeğe 'Recep Tayyip' adı verildi

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Batman'da ambulansta doğan bebeğe annesi 'Recep Tayyip' adını verdi.

Batman merkezde gece saat 03.00'te doğum sancıları tutan hamile kadının ailesi durumu 112 Acil Sağlık ekibine bildirerek yardım talebinde bulundu. Ekipler kısa sürede eve ulaşarak hamile kadını alırken, doğum yolda gerçekleşti. Gözlerini ambulansta dünyaya açan erkek bebek, sağlık çalışanları tarafından battaniyeye sarılarak anne ile birlikte sağlıklı bir şekilde hastaneye nakledildi. Sağlık ekiplerine teşekkür eden anne, bebeğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını verdi.

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