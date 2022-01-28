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Batman’da aralarında hamile kadınlarında olduğu 170 suçlu yakalandı: 54 kişi ceza evine teslim edildi

İHA

Batman’da aralarında hamile kadınlarında olduğu 170 suçlu yakalandı: 54 kişi ceza evine teslim edildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir ayda düzenlenen asayiş uygulamalarında hakkında arama kararı bulunan 170 kişi göz altına alındı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmesi amacıyla, kentin çeşitli noktalarında düzenlenen asayiş uygulamalarında aralarında hırsızlık suçundan aranan 2 hamile kadın ve çocuk istismarından aranan şahıslarında bulunduğu 170 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildiği öğrenildi. Yakalanan şahıslardan 116 kişi yapılan incelemelerin ardından adli mercilerce serbest bırakılırken, haklarında tutuklama kararı verilen 54 kişinin ise ceza evine teslim edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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