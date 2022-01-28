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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstasyon cinayetindeki suç aletleri ele geçilirdi

İHA

Batman karayolu üzerinde bulunan petrol istasyonunda 24 Ocak 2022 günü saat 03.30 sıralarında meydana gelen yağma olayında bir şahsın ateşli silahla başından ve göğsünden vurularak öldürülmesi ile ilgili, Batman İl Jandarma Komutanlığınca özel ekip kuruldu. Çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirenlerin 3 kişi olduğu, A.E. isimli şahsa ateş eden şüphelinin kırmızı kapüşonlu mont giydiği ve yüzünde maske olduğu tespit edildi.

İstasyon cinayetindeki suç aletleri ele geçilirdi

Batman karayolu üzerinde bulunan petrol istasyonunda 24 Ocak 2022 günü saat 03.30 sıralarında meydana gelen yağma olayında bir şahsın ateşli silahla başından ve göğsünden vurularak öldürülmesi ile ilgili, Batman İl Jandarma Komutanlığınca özel ekip kuruldu. Çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirenlerin 3 kişi olduğu, A.E. isimli şahsa ateş eden şüphelinin kırmızı kapüşonlu mont giydiği ve yüzünde maske olduğu tespit edildi.
Cinayeti işleyen şahsın üzerindeki kapüşonlu kırmızı mont en belirleyici suç delili olarak belirlendi. Jandarma ekipleri bu belirleyici delilin üzerinde durarak konu ile ilgili bölgede kırmızı kapüşonlu mont kullanan şahısların yapılan araştırması sonucu daha önceden hırsızlık, taksirle ölüme neden olma gibi suçlardan sabıkası olan S.D. isimli şahsın şüpheli olabileceği değerlendirilerek evinde yapılan aramada kırmızı bir mont ile 7.65 mm çapında ruhsatsız bir tabanca ele geçirildiği bildirildi.
Ele geçen kırmızı montun kapüşonsuz olması ve evde tabanca bulundurulmasının kolluk kuvvetlerini aldatma maksatlı olduğu değerlendirilmiş ve detaylı yapılan arama neticesinde şüphelinin evinin bahçesinde gizlenmiş şekilde halıya sarılmış olarak olayda kullanıldığı değerlendirilen kırmızı kapüşonlu mont ve bir çift ayakkabı ele geçirildiği belirtildi.
Devam eden çalışmalarda olayı S.D. isimli şahıs ile birlikte gerçekleştiren N.K. ve M.S.K. isimli şahıslar 25 Ocak 2022 günü yapılan operasyonla yakalandı. Ayrıca şüpheli şahısların olay yerinden çaldığı 1 adet Kalaşnikof silah, olay günü maktule ateş edilen 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet pala ve şüphelilerin mağdurları bağlamak için kullandığı koli bandı arazide iki ayrı noktada gizlenmiş bir şekilde bulunarak el konulduğu kaydedildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen S.D, N.K. ve M.S.K. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Batman Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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