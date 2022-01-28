Batman’da ayağı yanan Zeriye ninenin imdadına jandarma ekipleri yetişti

Batman'ın Sason ilçesinde sabah saatlerinde ayaklarına sıcak çay dökülmesi sonucunda yaralanan 74 yaşındaki Zeriye Bayramoğu, sağlık ekipleri evine araçla ulaşamayınca jandarma ekipleri tarafından 2 kilometre sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Edinilen bilgiler göre, Sason ilçesine bağlı Erikli köyünde ailesine kahvaltı hazırlamaya çalışan 74 yaşındaki Zeriye Bayramoğlu'nun ayağına sıcak çay döküldü. Her iki ayağında yanık oluşması nedeniyle Zeriye ninenin eşi, köyde devriye görevinde bulunan jandarma ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Durumu sağlık ekiplerine bildiren Jandarma ekipleri, sağlık ekiplerinin de gelmesiyle yaralanan Zeriye ninenin evine giderek orada yapılan ilk müdahalenin ardından 2 kilometrelik patika yolda portatif sedye ile Zeriye nineyi ambulansa taşıdı. Sason Devlet Hastanesine nakledilen 74 yaşındaki Zeriye ninenin durumunun iyi olduğu ve jandarma ekiplerine dua ederek teşekkür ettiği öğrenildi.

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