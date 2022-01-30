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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da kar kalınlığı 2 metreyi geçti

İHA

Batman’da kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Batman’da 20 gündür aralıksız süren kar yağışı birçok köy yolunu ulaşıma kapattı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Sason ve Kozluk ilçeleri kırsalında ulaşıma kapanan köy ve mezra yollarını açma çalışmaları sürüyor.
Batman’da kar yağışının 20 gündür devam ettiği 3000 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan Sason ile Kozluk ilçelerinde yaşanan tipi nedeniyle bazı yerlerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Tipi nedeniyle çalışmaların güçlükle yürütüldüğünü belirten Sason Şantiye Şefi Salih Yıldız, kırsalda çalışan ekip arkadaşlarına yakıt götürmeye çalıştığını belirterek, karla mücadele çalışmalarının aralıksız yürütüldüğünü söyledi.

"Bir gün önce açtığımız yol bir gün sonra tekrar kapanıyor"
Çalışmalarda grup köy yollarına ağırlık verdiklerini ifade eden Yıldız, "Yaklaşık 15 gündür kar sürekli yağıyor. İlçemizde 54 köy ve 86 mezra var. Sadece ilçe merkezine yakın köylerimiz açık, bu bölgede Mereto Dağı civarındaki bütün köy ve mezralarımızın yolu kapalıdır. Grup yollarımız tamamen açıktır. Bazı yerlerde kar kalınlığı makinelerimizin boyunu aşmaktadır. Kar kalınlığının yüksek olduğu yerde çalışmalar ağır ilerliyor. Bazen 100 metrelik yolu 1 saate açabiliyoruz. Köylülerimizin hayvanlarına yem getirebilmeleri için yolları açık tutmaya çalışıyoruz. Grup yollarında olumsuzluğa mahal vermemek için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kar yağışı devam ediyor. Bir gün önce açtığımız yol bir gün sonra tekrar kapanıyor. Kaymakamımızın bizlere talimatı var. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için sürekli yolları açık tutmamızı istiyor. Biz de vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu çalışmalarda mesai gözetmeksizin yoğun çaba sarf eden çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim” dedi.
Kar yağışının devam ettiği yüksek kesimlerde yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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