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Batman’da 6 metreyi aşan buz sarkıtları görenleri hayran bırakıyor

İHA

Batman’da 6 metreyi aşan buz sarkıtları görenleri hayran bırakıyor

Batman'ın Sason ilçesinde şelalede ve dere yatağında oluşan 6 metreyi aşan buz sarkıtlarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Örenağlı köyü dere yatağında kar yağışı ve soğuk hava ile birlikte oluşan buz sarkıtlarının boyu 6 metreyi aştı. Köye gelen vatandaşlar, fotoğraf ve video çekerek manzarayı ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Yol temizleme çalışmaları yaptığı sırada buz sarkıtlarını görerek hatıra fotoğrafı çektiren Sason şantiye ekibi şefi Salih Yıldız, buz sarkıtlarının harika bir doğal güzellik sergilediğini söyledi. Yıldız, “Mereto eteklerinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını temizlemeye çalışırken buradaki buz sarkıtlarını fark ettim. Boyları 6 metreyi aşıyor. Burada durup hatıra fotoğrafı çekmeden geçmek istemedim. Gerçekten harika bir görüntüleri var” dedi.
Şelaleyi baştan başa kaplayan buz sarkıtlarının bulunduğu köy, kış mevsimi boyunca manzara sevenlerin uğrak alanı oluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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