Sobadan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

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Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman),(DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde meydana geldi. 4 kişilik Oğuz ailesi, gece sobayı yaktıktan sonra uyudu. Sabah saatlerinde uyanan ve baş ağrısı ile mide bulantısı yaşayan aile üyeleri, komşularından yardım istedi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen Abdulhakim (49), Hamide (47), Yurdusev (17) ve Baver Oğuz (14) Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER

2022-01-30 15:00:02



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