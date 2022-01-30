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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sobadan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

DHA

Sobadan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı


Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman),(DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile, hastanede tedaviye alındı.
Olay, Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde meydana geldi. 4 kişilik Oğuz ailesi, gece sobayı yaktıktan sonra uyudu. Sabah saatlerinde uyanan ve baş ağrısı ile mide bulantısı yaşayan aile üyeleri, komşularından yardım istedi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen Abdulhakim (49), Hamide (47), Yurdusev (17) ve Baver Oğuz (14) Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER
2022-01-30 15:00:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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