Müdür ve ücretli öğretmen, sömestir tatilinde okulu boyadı



Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Yemişli köyünde Zeki Aslan, 2 yıldır müdür olarak görev yaptığı ilköğretim okulunu ücretli öğretmen Abdulkadir Yıldırım ile birlikte sömestir tatilinde baştan aşağı boyadı.

Yemişli Köyü İlköğretim Okulu Müdürü Zeki Aslan ile ücretli öğretmen olarak görev yapan Abdulkadir Yıldırım, sömestir tatilini fırsat bilip, okulu boyamak için kolları sıvadı. Üzerlerine tulum giyen Aslan ve Yıldırım, hayırseverden temin edilen boya ve malzemelerle okulu boyadı, tabelasını da yeniledi.

Öğrencilerin tatil dönüşün yeni bir ortamla karşılaşacaklarını söyleyen Müdür Aslan, "Boya ve badana ile okulu, öğretmen arkadaşımla birlikte yeniledik. Çocuklarımıza güzel bir ortam oluşturduk. Sınıfları, koridorları ve dış cepheyi tamamen yeniledik. Eksikliklerimizi giderdik. Öğrencilerimiz yenilenmiş sınıflarında derslerine daha konsantre olacaklar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER

2022-02-02 10:41:17



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