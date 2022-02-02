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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da kaçak avcılık yapanlara ceza yağdı

İHA

Batman’da kaçak avcılık yapanlara ceza yağdı

Batman'da, kaçak avcılık yapanlara yönelik yapılan denetimlerde 11 kişi hakkında işlem yapıldı.
Batman Valiliği tarafından kaçak avcılık yapanlarla ilgili yapılan açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ekipleri tarafından farklı zamanlarda icra edilen ayrı ayrı denetim ve kontroller neticesinde; 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa aykırı hareket ettiği tespit edilen 11 şahsa 14 bin 32 TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Ayrıca, icra edilen denetim ve kontrollerde 2 silaha mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konularak Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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