Batman'da aranması olan 5 kişi yakalandı

Batman'da, çeşitli suçlardan dolayı aranması olan 5 kişi, farklı zamanlarda yapılan operasyonlarda yakalandı.

Haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama emri çıkarılan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Konuyla ilgili olarak Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "24 Ocak 30 Ocak 2022 tarihleri arasında Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde “Karşılıksız Yararlanma”, “Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabulü”, “Askerlik Kanuna Muhalefet”, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma” ve “Silahla Yağma” suçlarından farklı mahkemeler tarafından çıkarılmış yakalama kararı olan 5 şahıs, farklı zamanlarda yapılan ayrı ayrı operasyonlar neticesinde yakalanmıştır. Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 5 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Batman Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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