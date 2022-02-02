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Kovada ateş yakan inşaat bekçisi, gazdan zehirlendi 

DHA

Kovada ateş yakan inşaat bekçisi, gazdan zehirlendi 


Remziye ÖNER/ GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, kaldığı kulübede ısınmak için kovada ateş yakan inşaat bekçisi Ramazan Ekinci (23), karbonmonoksit zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki inşaatta bekçilik yapan Ramazan Ekinci, gece kaldığı kulübede ısınmak için kova içinde ateş yaktı. Sabah inşaata gelen işçiler, Ekinci'yi göremeyince kulübeye girdi. Ekinci'nin hareketsiz yattığı fark eden işçiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, Ekinci'yi karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ekinci, buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından da Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ramazan Ekinci'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER
2022-02-02 17:43:20

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