Batman’da köy yoluna düşen dev kayalar kaldırıldı

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Batman'ın Sason ilçesine bağlı Çakırpınar köy yoluna düşen ve ulaşımı aksatan kayalar, şantiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kaldırıldı.

Sason İlçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Çakırpınar köy yoluna düşen kayaların ulaşımı aksatması üzerine köylüler durum İl Özel İdaresine bağlı ilçe şantiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerce yürütülen yaklaşık 2 saatlik çalışma ile kayalar kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

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