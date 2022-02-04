Batman’da çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi

En güzel ve anlamlı Kandil mesajları

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda obje satmaya çalışılırken ele geçirildi.

Tarihi eser niteliği taşıyan eserleri satmaya çalışan E.D. isimli şahıs, ekiplerin çalışmasıyla yakalandı. E.D'nin üzerinde 93 sikke, 6 yüzük 54 obje ele geçirildi. Yakalanan şahıs, adli işlemlerin yapılması için Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Ele geçirilen eserler, Batman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.