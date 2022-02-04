Batman’da gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde BatmanGercüş karayolunda yol kontrolü sırasında bir araçtan çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Hasankeyf ilçesinde yol kontrolü sırasında gümrük kaçağı 4 cep telefonu, 3 kol saati, 20 paket çay, 338 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olay ile ilgili M.B ve H.T isimli şahıslara idari yaptırım ve Batman Cumhuriyet savcılığınca adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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