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Anne ve 3 çocuğu sobadan zehirlendi

DHA

Anne ve 3 çocuğu sobadan zehirlendi


Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN´ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ile biri bebek, 3 çocuğu hastanede tedaviye alındı.
Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde fırıncılık yapan Yusuf Şen, sabah ezanından sonra eşi ve çocuklarının bulunduğu odadaki sobayı yakıp işe gitti. 3 saat sonra geri dönen Şen, eşi Barış (30), ile çocukları Muhammed (7), Zeynep Nur (4) ve 4 aylık bebekleri Fatma´yı baygın buldu. Yusuf Şen, komşuların da yardımı ile eşi ve 3 çocuğunu Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen aile, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER
2022-02-05 14:02:37

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