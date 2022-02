Batman’da yerli aş 'TURKOVAC' uygulanmaya başlandı Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu: "Son 15 gün içerisinde ne yazık ki, vaka sayımız arttı" "Yüzde 62,8 aşılamamız var. Bir an önce yüzde 65'in üzerine çıkıp sarı iller kategorisine çıkmak istiyoruz"

Sağlık Bakanlığı tarafından illere gönderilen yerli ve milli Koronavirüs aşısı TURKOVAC, Batman’da uygulanmaya başlandı.

Batman Eğitim Araştırma hastanesinde TURKOVAC aşısı, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu ve sağlık çalışanlarının katılımıyla ilk aşılar uygulanmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, Türkiye’nin ilk yerle aşısı TURKOVAC, bugün itibariyle Batman’da başladığını ifade ederek, “Tüm Türkiye ile beraber Batman'da da Eğitim ve Araştırma Hastanemizde TURKOVAK aşımızı uygulamaya başladık. Ben de 5. dozumu TURKOVAK aşısı tercih ederek uyguladım. Aşımız, tüm güvenlik testlerinden ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) uygun gördüğü tüm standartlardan geçtikten sonra ülkemizde kullanılmasına başlandı. Yerli aşımız olmasının ayrı bir gücü var. Bütün halkımızın, bütün Batman'ın yerli aşımız olan TURKOVAK aşısına güvenip bu pandemiyi bitirebilmek adına, yeniden normal günlere dönmek adına bir an önce aşısını olmak için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine davet ediyoruz. Her ilde, bir hastanede uygulanıyor. Batman'da da Eğitim ve Araştırma Hastanemizde randevu sistemi üzerinden vatandaşlarımız başvurduğu zaman aşılarını olabileceklerdir” açıklamalarında bulundu.



“İnsanlar aşıya başvurdukça pandemi daha hızlı bitecek”

Vaka sayılarının artığını hatırlatan Pamukçu, “Son 15 gün içerisinde ne yazık ki vaka sayımız arttı. Biz, genel olarak pandemi başından beri söylediğimiz maske, mesafe ve temizlik kurallarına istisnasız ve net bir şekilde uyulmasını istiyoruz. Bunun dışında da kalabalık organizasyonlardan mümkün olduğunca kaçınılması konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Çok iyiyim, herhangi bir şikayetim yok. Herhangi bir alerjim olmadı. Güvenli bir aşı, milli aşımız. Bütün vatandaşlarımızı TURKOVAK aşısı olmaya davet ediyorum. Yüzde 62,8 aşılamamız var. Bir an önce yüzde 65'in üzerine çıkıp sarı iller kategorisine çıkmak istiyoruz. İnsanlar buna başvurdukça biz, pandemiyi daha hızlı bitirebileceğiz. Daha güvenli bir ortamda yaşayabileceğiz. Hem kendi sağlığımızı hem kendi ailemizden büyüklerimizin kronik hastalıkları olan vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek adına bütün vatandaşlarımızın genç yaşlı dinlemeden aşı noktalarına başvurmalarını istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.