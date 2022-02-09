Jandarma ekipleri yaban hayvanlarını unutmadı: Doğaya yem bıraktı

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Batman’da, jandarma ekipleri ve Güvenlik Köy korucuları, kar yağışının yoğun olduğu kırsal alanlara yaban hayvanlarının yiyecek sıkıntısı çekmemesi için doğaya yem bıraktı.

Batman'ın Sason İlçe jandarma komutanlığına bağlı jandarma personelleri ve Güvenlik Köy korucuları tarafından yoğun kar yağışının yaşandığı Dağçatı köyü kırsalında kar ve soğuktan etkilenen yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Kırsala taşınan buğday, yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için uygun alanlara serildi.

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