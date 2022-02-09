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Batman'da yasaklı ırk gezdirenlere ceza yağdı, köpeklere el konuldu

İHA

Batman'da yasaklı ırk gezdirenlere ceza yağdı, köpeklere el konuldu

Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, yasaklı ırk köpek gezdirdiği tespit edilen 3 kişiye yaklaşık 45 bin Tük Lirası para cezası kesilerek, köpeklere el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından yasaklı ırk köpeklerinin (pitbull terrier, japanese tosa, dogo argentino, fila brasilerio) yakalanmasına yönelik 7 Şubat 2022 tarihinde yapılan çalışmalar neticesinde, Şafak Mahallesi Millet Bahçesi içerisinde V.A. isimli şahsa ait 1 adet dogo cinsi yasaklı ırk köpeğe, Belde Mahallesinde R.T. isimli şahıs tarafından gezdirilen 1 adet pitbull cinsi yasaklı ırk köpeğe, Belde Mahallesinde R.Y. isimli şahsa ait 1 adet pitbull cinsi yasaklı ırk köpeğe el konuldu.
Ayrıca köpek sahiplerine 5199 sayılı Kanun gereği 44 bin 946 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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