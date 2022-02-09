Batman'da silah ve mühimmat ele geçirildi

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Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 1 adet uzun namlulu silah, 7 adet tabanca ve çok sayıda fişek yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 adet AK47 marka uzun namlulu silah, 7 adet tabanca, 51 adet uzun namlulu silah fişeği, 72 adet tabanca fişeği yakalandığı belirtildi. Açıklamada, ayrıca son 10 günde yürütülen operasyonlar kapsamında, 31 ton 224 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 18 bin 464 paket gümrük kaçağı sigara, 274 kilo nargile tütünü, 100 adet puro, 58 adet sikke, 36 şişe gümrük kaçağı alkollü içecek, 13 adet cep telefonu ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonlarda, 27 şahıs hakkında işlem yapıldı, 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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