Batman’da köy yolunu ulaşıma kapatan kayalar temizlendi

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Sarıyayla köy yolu, yamaçtan kopan kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe şantiye ekipleri, iş makineleri ile kayaları kaldırarak yolu ulaşıma açtı.
Sason ilçesine bağlı Sarıyayla köy yolu, dün akşam yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Köylülerin fark etmesi üzerine ilçe şantiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye iş makineleriyle gelen ekipler, kayaların yoldan kaldırılması için çalışma başlattı. Ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından kayaların kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.