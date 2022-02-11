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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Düzeltme) Vali Şahin genişletilecek Atatürk Parkı'nda incelemelerde bulundu

İHA

(Düzeltme) Vali Şahin genişletilecek Atatürk Parkı'nda incelemelerde bulundu

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait lojmanın yıkılarak Atatürk Parkı'nın 4 bin 500 metrekare daha genişletileceğini söyledi.
Genişletilecek olan Atatürk Parkı'nda incelemelerde bulunan Vali Hulusi Şahin, projeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, alanla ilgili Batman Belediyesi olarak Emniyet Müdürlüğü'yle bir protokol imzaladıklarını hatırlattı. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'yle imzaların atıldığını belirten Vali Şahin, “Bu alanın karşılığı olarak Emniyet Genel Müdürlüğümüze bir bina inşa edip belediye olarak tahsis etmeyi taahhüt ettik. Karşılığında da bu arsayı park yapmak üzere almayı bu protokolle belirledik. Bunun son bölümüne geldik. Binamız bitmek üzere, kaba inşaatı bitti, ince işçiliği devam ediliyor. Tahmin ediyorum bir ya da iki ay içerisinde nisan gibi Emniyet Müdürlüğümüz buradaki unsurlarını taşımak suretiyle bu arsayı bize teslim edecek” dedi.
4 bin 500 metrekarelik bir alanı Batman’daki en önemli, en merkezi park olan Atatürk Parkı'na dahil etmiş olacaklarını belirten Vali Şahin, “Kamuoyunda bazı kötü niyetli çevreler tarafından işte buraya cami yapılacak, bina yapılacak diyorlar. Biz, buraya bina da yapmayacağız, cami de yapmayacağız. Cami yapacağımız yer parkın tam tersi istikametinde. Yine Atatürk Parkı’na komşu olan Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait olan alandır. Burada Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bin 600 metrekarelik alan var. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü arasında bir tahsis anlaşması yapıldı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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