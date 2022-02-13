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Basın Konseyi’nden bilgi güvenliği semineri

İHA

Batman Basın Konseyi 'Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitim Uygulama Projesi'nin ikinci etabı tamamlandı.

Basın Konseyi’nden bilgi güvenliği semineri

Batman Basın Konseyi 'Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitim Uygulama Projesi'nin ikinci etabı tamamlandı.
Bir otelde düzenlenen seminere Batman Basın Konseyi Başkanı Ercan Arslan, yönetim kurulu üyeleri, Batman’daki yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı. Dört gün süren seminerin ikinci etabında, bilgi güvenliği envanterinin çıkarılması, risk analizi ve bilgi güvenliği ile ilgili uygulamaların talimatlara dökülmesi gibi çalışmalar yapıldı. Programın ilk etabında Bilgi Güvenliği Yönetimi ile ilgili teorik bilgileri verilirken ikinci etap seminerinde ise Bilgi Güvenliği envanterinin çıkarılması, risk analizlerinin yapılması, bilgi güvenliği konusunda uygulamaların talimatlara dökülmesi, bilgi güvenliği politikalarının tartışılması gibi çalışmaların olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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