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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sason Devlet Hastanesi Başhekimliğine Şeker, atandı

İHA

Sason Devlet Hastanesi Başhekimliğine Şeker, atandı

Batman'ın Sason Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Ömer Faruk Şeker atandı.
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevini yaptıktan sonra, Sason Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Dr. Ömer Faruk Şeker, verilen görevi layığıyla yerine getirmek ve ilçedeki vatandaşlara en iyi sağlık hizmeti sunmak için mesai arkadaşlarıyla birlikte mücadele edeceklerini söyledi. Göreve başlayan Dr. Şeker’e ilçede faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları ve Kurum amirleri tarafından tebrik ziyaretleri de başladı. Dr. Şeker’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Yücebağ Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Yunus Bozkurt ve dernek üyeleri, Başhekim Dr. Şeker’e yeni görevinde başarılar diledi.

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