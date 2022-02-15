Batman’da uyuşturucu baskınında 11 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Batman’da jandarma ekiplerince bir evde yapılan şok baskınla 11 kilogram kullanma hazır kubar esrar ele geçirildi.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “Batman Hürriyet Mahallesinde 9 Şubat 2022 tarihinde Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' yaptığı tespit edilen İ.K. isimli şahsın evinde Batman Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararı gereği icra edilen arama sonucunda 10 kilo 700 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. İ.K. isimli şahsın yakalanması çalışmaları devam etmektedir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.