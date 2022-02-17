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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman Üniversitesinde Bilişim Festivali start aldı

İHA

Batman Üniversitesinde Bilişim Festivali start aldı

Türkiye'nin en büyük bilişim festivali, 'Dijital Dönüşüm ve Siber Güvenlik' ana temasıyla Batman Üniversitesinde start aldı.
Batman Üniversitesi Batı Raman kampüsünde başlayan Uluslararası Bilişim Kongresinde (11C2022) yerli ve yabancı bilim insanları bir araya geldi. Festival kapsamında bilişim çalıştayı, konferanslar, paneller, workshoplar, akademik bildiri kabulleri yapıldı. Burada konuşma yapan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, üniversitelerin evrensel bilgi üreten yerler olduğunu söyledi.
"Üniversitelerin yerel katkıları vardır ama esas itibariyle üniversiteler evrensel bilgi üretirler" diyen Vali Şahin, “Bu yüzden isimleri evren kenttir ve evrensel bilgiyle bizleri buluştururlar. Bu bilişim günlerinde üniversitemizin bizlere çok ciddi katkılar sunacağına inanıyorum. Çünkü bilişim son 40 50 yıl içerisinde dünyayı tamamen değiştirdi. Hatta ateşin ve tekerleğin bulunması ya da tarımın bulunmasıyla ancak karşılaştırabiliyorum internetin ve bilişimin bulunmasını” dedi.
Bilginin güvenliği ve kontrolünü sağlamak çok çok daha zor olduğunu ifade eden Vali Şahin, “Bununla ilgili yeni kavramları Batman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde konuşacaksınız. Bunu çok kıymetli buluyorum. Böyle bir ev sahipliğini bu kadim topraklarda ve bu kadim toprakların genç ve modern şehrinde yapmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ise yaptıkları çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Demir, Üniversite içerisinde yapılan TEKNOKENT'in bina inşaatının bir sene içerisinde yüzde 85'e ulaştığını söyledi. Demir, "Bu oran peyzaj haricindeki idari binanın yaklaşık yüzde 92'sinin tamamlanmasına tekabül ediyor. TEKNOKENT'in yapımı ile ilgili olarak yapıyor olduğumuz çalışmalarda henüz binası bitmemiş olmasına rağmen 15 aday firma Batman Üniversitesi TEKNOKENT'e müracaat etmiştir. Keza bu çerçevede binanın tamamlanması için Bakanlığımız tarafından 4 milyon liralık ekstra bir bütçe hazırlanmıştır ve TEKNOKENT'in istifadesine sunulmuştur" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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