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Batman’da kumar baskını: 10 kişiye 18 bin 190 lira para cezası

İHA

Batman’da kumar baskını: 10 kişiye 18 bin 190 lira para cezası

Batman’da, polis ekipleri 3 farklı adrese düzenlendiği kumar operasyonunda 10 kişiye 18 bin TL para cezası kesildi. Kumar oynatan 3 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri kumar oynatıldığına dair 3 farklı adres tespit etti. Şahıslar, denetimi engellemek için dış kapıları kepenkle kapattığı, kapıları kilitlediği, polislerin geldiğinden haberdar olmak için kamera sistemi kurulduğu ve dışarıya gözcü tabir edilen, kişileri bıraktıkları tespit edildiği belirtildi.
Kumar oynatan 3 şahsa, “Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan Sağlama Suçundan” adli işlem yapıldığı, 10 kişiye ise kumar oynamaktan 18 bin 190 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Kumarda kullanılan 2 bin 700 TL para, 45 adet poker puluna ve 312 adet iskambil kağıdına el konulduğu ifade edildi. 3 adresinde mühürlenmesi için gerekli işlemler başlatıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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