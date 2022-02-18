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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Torbacı' operasyonunda 30 kişiye gözaltı

DHA

'Torbacı' operasyonunda 30 kişiye gözaltı


Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da polisin, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 38 kişi hakkında ise uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyitler, Petrolkent, Çarşı ve Bahçelievler mahallelerinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 14 adrese eş zamanlı baskın yaptı. 30 şüphelinin gözaltına alındığı baskında, 38 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 3 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6´sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Merkez Arif ARSLAN
2022-02-18 17:15:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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