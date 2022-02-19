Batmanda şehit kızına sürpriz doğum günü partisi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman'da faaliyet yürüten şehit yakınları ve gaziler tarafından 2016 da Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan uzman çavuş Vedat Aykut'un kızı Gülsüm’e 6’ncı yaş günü münasebetiyle sürpriz doğum günü partisi düzenlediler.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2016'daki çukur eylemlerinde şehit olan jandarma uzman çavuş Vedat Aykut'un kızı Gülsüm’ün 6. yaş günü münasebetiyle düzenlenen sürpriz partide şehit babasının ve kendi fotoğrafını üzerine resmettikleri pastayla doğum gününü kutladılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.