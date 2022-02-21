Komandolar dualarla Suriye´ye uğurlandı

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Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

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Sayım ÖZMEN/ SASON, (Batman), (DHA)BATMAN'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesi operasyonlarına katılacak komandolar, düzenlenen törenin ardından terörden temizlenen Suriye'nin El Bab ilçesine gitti.

Suriye´de görev alacak askerler için Sason Komando Tabur Komutanlığı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üsçavuş Süleyman Hür Kışlası'nda tören düzenlendi. Ailelerinin de katıldığı törenin ardından komandolar, Suriye'de terörden temizlenen El-Bab ilçesine dualarla uğurlandı. Aileleriyle vedalaşan askerler duygu dolu anlar yaşadı. Mehmekçik, yaklaşık 3 ay görevlendirildikleri bölgede kalacak. Aileleri, çocukları ve yakınlarıyla kucaklaşarak vedalaşan komandolar otobüslerle, Suriye´ye gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman / Sason Sayım ÖZMEN

2022-02-21 11:08:32



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