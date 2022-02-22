Batman’da uyuşturucu tacirlerine operasyon:5 kişi tutuklandı

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Batman’da, narkotik ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik peş peşe düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Suç üstü yakalan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NARKO) Büro Amirliği ekiplerince, son bir hafta içesinde yapılan 4 ayrı operasyonda, 15 kilo 250 gram kubar esrar, 20 kilo 350 gram skunk, 180 gram metamfetamin, satışa hazır halde 54 parça toplam 27,33 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ele geçirildiği, 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden 5'i uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında tutuklanarak ceza evine teslim edildiği, 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı belirtildi.

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