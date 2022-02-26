Batman'da aranan 10 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheli jandarma tarafından gözaltına aldı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1424 Şubat tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda, 'hırsızlık', 'basit yaralama', 'çocuğun cinsel istismarı', 'tehdit', 'karşılıksız çekle işlem' gibi suçlardan haklarında yakalama kararı olan 10 şüpheliyi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9´u tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2022-02-26 10:34:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.