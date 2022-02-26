Batman’da güvenlik korucularına afet eğitimi verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman'da görev yapan 195 güvenlik korucusuna afet ve acil durum eğitimi verildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe jandarma komutanlıklarında görev yapan 195 güvenlik korucusuna 21 Şubat 25 Şubat tarihleri arasında Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından başta deprem olmak üzere afet esnasında ve sonrasında doğru davranışları bireylere kazandırmak amacıyla afet farkındalık eğitimi ve çadır kurulumu eğitimi verildi. Eğitilen güvenlik korucuları, bölgede bir afet durumunda arama kurtarma çalışmalarına katılarak hayat kurtaracak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.