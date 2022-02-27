Eski ortağını öldürüp, kendi kafasına ateş etmişti; 8 gün sonra öldü



Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da birlikte seyahat ettiği eski ortağı Ramazan Yıldız'ı (29) tabancayla öldürdükten sonra, aynı silahla kendi kafasına ateş ederek ağır yaralanan ve 8 gündür yoğun bakımda tedavi gören Nurullah Kurşun (31), hayatını kaybetti.

Olay, 18 Şubat'ta sabah saatlerinde Batman-Güney Çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre güzellik merkezi işleten Ramazan Yıldız'ın, plakası öğrenilemeyen ve kendi kullandığı otomobilinde, seyahat ettiği eski ortağı Nurullah Kurşun arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kurşun, belindeki tabancayı çıkararak Yıldız'ın başına ateş etti. Yıldız'ın öldüğünü fark eden Kurşun, aynı silahla kendi kafasına da ateş ederek, ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı olan Kurşun, ambulansla Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kurşun, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yakınları tarafından cenazesi alınan Kurşun, Batman'da toprağa verildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2022-02-27 12:07:07



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