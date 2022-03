– Batman’da ve Türkiye’de yoğun kaşıntıya sebep olan uyuz hastalığı vakalarında son dönemde önemli bir artış gözlemlendiğini söyleyen Dermatolog Uzm. Dr. İlker Erden, uyuz vakasının belirtilerini ve neler yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Özellikle son birkaç aydır kaşıntı sebebiyle hastanelere başvurularda artış gözleniyor. Bu kaşıntı şikayetlerinin sebebinin uyuz hastalığı olduğunu kaydeden Dermatolog Uzm. Dr. İlker Erden, uyuz hastalığının Türkiye’de son yıllarda büyük bir artış göstermekte olduğunu söyledi. Durumun dünyada salgın halinde gözükmekte olduğuna dikkat çeken Dr. Erden, uyuz hastalığının insan derisi altında yaşayan, tüneller kazarak gezen bir parazit olduğunu kaydetti.



“Yurtlarda, otellerde, tatil yerlerinde bulaşma riski daha fazla”

Çok şiddetli kaşıntıların olduğunu ifade eden Dr. Erden, “1520 yılda bir tüm dünyada salgın halinde gözükebilir. Erkek kadın ayrımı yapmadan toplumun her kesiminde gözüküyor. Özellikle toplu yaşam alanlarının olduğu yerlerde, yurtlarda, otellerde, tatil yerlerinde bulaşma riskleri daha fazladır. Toplu kullanılan eşyalar, yataklar nedeniyle özellikle bulaşma riskleri artmaktadır. Aynı kıyafetleri giyinmesi, aynı ortamda bulunma bulaşma sebebidir. Ama mutlaka yakın temas olması lazım” dedi.



“Salgın halinde olduğu için bu ara tedavide çok zorlanmaktayız”

Parazitin evcil hayvanlardan veya doğadan değil, sadece insandan insana bulaştığına dikkat çeken Dr. Erden, “Salgın halinde olduğu için bu ara tedavide çok zorlanmaktayız. Tedavinin çok ciddi şekilde doktorun tavsiyesi şeklinde, yeterli dozda ve yeterli sürede yapılması gerekmektedir. Biz bununla ilgili hastalarımıza sürülecek ilaçları veya hapları veriyoruz. Kullanım şeklini tavsiyelerini söylüyoruz. Hastalar bunları ne kadar çok riayet ederse o kadar tedavisi hızlı ve kesin olur. En çok vücutta el bileklerimde, koltuk altlarında, genital bölgelerde özellikle erkeklerde, ayak bileklerinde tüm vücutta kaşıntılı lezyonlar oluyor. Hastalar banyosunu yapıyor kremlerini üç gün üst üste sürüyor genelde ve tüm kıyafetleri tedavi sonrasında yıkatılmış kaynatılmış olması gerekiyor” şeklinde konuştu.



“Özellikle İstanbul’dan gelen hastalarda daha çok görüyoruz”

Yıkanmayan, kaynatılmayan kıyafetlerin ütülenmesi gerektiğini aktaran Dr. Erden, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hatta kapalı bir poşet içerisinde bir hafta süreyle bekletmesini öneriyoruz. Bu şekilde özellikle evde bir kişide parazit varsa biz tüm aile bireylerin tedavi olmasını öneriyoruz. Yoksa hakikatten tedavi çok güçleşiyor ve sonuç almamız da zorlaşıyor. Batman’da ve tüm Türkiye’de uyuz vakaları çok fazla. Özellikle büyük şehirlerde teması olan hastalarda. Büyük şehirlerden gelen özellikle İstanbul’dan gelen hastalarda daha çok görüyoruz. Mevsimle çok bir ilgisi yok. Her mevsimde görüyoruz. Toplumun tüm kesimlerinde sosyoekonomik düzeyi düşük kesimler tabii ki daha fazla. Ama toplumun her kesiminde de biz bunu görüyoruz. Uyuz kaşıntısı özellikle geceleri yatağa girince çok ciddi kaşıntı yapar. Gece uykudan uyandıran bir kaşıntı yapar. Bu da hastaları hakikatten çok rahatsız eder. Hastanın yaşam konforunu oldukça bozar. Mutlaka şüpheli bir uyuz vakası varsa arkadaşınızda aile bireylerinde en yakın sağlık merkezine gidip tedavi almak ve bu kişiler ile teması kesmek gerekmektedir.”

