Batman’da köy yoluna çığ düştü, 14 saatlik çalışmayla yola ulaşıma açıldı

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Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yürekli köy yoluna düşen çığ temizlendi. Açılan yolun kenarındaki kar kütlelerinin yüksekliği ise 7 metreyi geçtiği görüldü.

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesine bağlı Yürekli köy yoluna çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı bölgede, yola düşen çığın temizlenmesi için İl Özel İdaresi'ne bağlı Sason ilçe şantiye şefliği ekipleri çalışma başlattı. Yüksekliği yer yer 7 metreyi bulan çığ kütleleri iş makinesinin boyunu aşarken, karla mücadele ekiplerinin 14 saat süren çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

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