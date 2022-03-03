Batman'da telefon dolandırıcılarına operasyon

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da telefon dolandırıcılarına operasyon

İHA

Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 8 farklı soruşturma kapsamında telefon dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında mağdurların Whatsapp hesaplarını ele geçiren ve yakınlarından para temin etmek suretiyle, dolandırıcılık yaptığı belirlenen 1 şüpheli, Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Diyarbakır'da ikametinde yakalandı.

Batman'da telefon dolandırıcılarına operasyon

Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 8 farklı soruşturma kapsamında telefon dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında mağdurların Whatsapp hesaplarını ele geçiren ve yakınlarından para temin etmek suretiyle, dolandırıcılık yaptığı belirlenen 1 şüpheli, Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Diyarbakır’da ikametinde yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, ikamette yapılan aramada çok sayıda telefon, harddisk, flash bellek gibi dijital materyal, kimlik ve GSM bilgisinin yazılı olduğu defter, not kağıtları, başkalarına ait kimlik, banka, SİM kartları ve sahte kimlikler olduğu tespit edildi.
Yapılan ön incelemede, şahsın dijital materyallerinde ve not defterlerinde yüzlerce kimlik ve GSM bilgisi bulunduğu görüldüğü, şüpheli şahıs aynı gün Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilip adli merciler tarafından tutuklandı. Şüphelinin mağdur ettiği şahısların ve bağlantılı diğer şüphelilerin tespitine ilişkin, incelemeler devam ediyor.

Emniyet müdürlüğünden vatandaşlara uyarı
Batman Emniyet Müdürlüğü, sanal ortamda vatandaşları mağdur eden şahıslara yönelik Siber Suçlarlar Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının süreceği belirtilirken, vatandaşların “Whatsapp”, “İnstagram”, “Facebook” ve diğer sosyal medya platformları üzerinden, kendilerinden para veya kişisel bilgilerini iletmesini talep eden hesapların en yakınlarına ait olsa dahi, başkası tarafından ele geçirilmiş olma ihtimalini göz önünde bulundurarak, doğruluğunu teyit etmeden para veya kişisel bilgilerini iletmekten sakınmalarının, yeni mağduriyetler oluşmasının önüne geçeceğini önemle hatırlatmak istediklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman’da bir ayda 297 olay aydınlatıldı
YEREL HABERLER Batman’da bir ayda 297 olay aydınlatıldı
Batmanlı kızlar 6 ayda tanıştıkları Badmintonla il ve bölge 1.'si oldu Batmanlı kızların hedefi Türkiye şampiyonası
YEREL HABERLER Batmanlı kızlar 6 ayda tanıştıkları Badmintonla il ve ...
Batman’da köy yoluna çığ düştü, 14 saatlik çalışmayla yola ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Batman’da köy yoluna çığ düştü, 14 saatlik çalışmayla ...
Sason'da hava kirliğine neden olan bacalar kaymakam talimatıyla değiştirildi
YEREL HABERLER Sason'da hava kirliğine neden olan bacalar kaymakam ...
Batman’da telefon hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Batman’da telefon hırsızı yakalandı
Otomobilden 150 bin lira değerinde makine parçalarını çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Otomobilden 150 bin lira değerinde makine parçalarını ...
Uzmanlardan uyarı: “Uyuz, 15-20 yılda bir tüm dünyada salgın halinde gözükebilir” Dermatolog Uzm. Dr. İlker Erden: “Salgın halinde olduğu için bu aralar tedavide çok zorlanmaktayız” “Özellikle İstanbul’dan gelen hastalarda daha çok görüyoruz”
YEREL HABERLER Uzmanlardan uyarı: “Uyuz, 15-20 yılda bir tüm dünyada ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.