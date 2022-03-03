Batman’da bir ayda 297 olay aydınlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da bir ayda 297 olay aydınlatıldı

İHA

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde şubat ayı içerisinde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda 297 olayın aydınlatıldığı ve 502 şüpheli şahsın yakalanarak adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Batman’da bir ayda 297 olay aydınlatıldı

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde şubat ayı içerisinde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda 297 olayın aydınlatıldığı ve 502 şüpheli şahsın yakalanarak adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.
Batman’da suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, huzur ve güvenin sağlanması amacıyla 2022 yılı şubat ayında, asayişe müessir hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik, kasten öldürme, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve cinsel taciz olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalarda şüpheli şahıslardan 17 adet tabanca, 388 adet fişek, 4 adet motosiklet, 1 adet jeneratör, 1 adet klima motoru, 1 adet termal dürbün, 4 adet cep telefonu, 2 adet av tüfeği, 8 adet bıçak, 1 adet uzun namlulu silah AK47, 2 adet kurusıkı silah ve 347 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Kumar oynatanlara ceza yağdı
Batman’da kumar oynatanlara yönelik Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kapsamlı çalışmalarda, “Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama” suçundan toplam 34 şahsın yakalandığı ve şahıslara ayrı ayrı bin 819 TL olmak üzere toplam 61 bin 846 TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi. Kumar operasyonlarında suç için kullanılan, 700 adet tombala kağıdı, 418 adet iskambil kağıdı, 1 adet sigaramatik makinesi, 4 bin 20 TL para, 45 adet oyun pulu ve 500 adet çay pulu ele geçirildi.

Günlük evlere operasyon
Ekipler tarafından 5 adet "Günlük Kiralık Daire" sahibine “1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefet Suçundan” şahıslara ayrı ayrı 26 bin 786 TL olmak üzere toplam 133 bin 930 TL idari para cezası uygulandığı, ayrıca 1 şahsa KABİS (Kiralık Araç Bildirim Sistemi) kaydı yaptırmamak suçundan 20 bin 763 TL idari para cezası verildiği belirtildi.
Batman Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarı verilen 43 şahıs da bulunarak gerekli işlemleri yapıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da telefon dolandırıcılarına operasyon
YEREL HABERLER Batman'da telefon dolandırıcılarına operasyon
Batmanlı kızlar 6 ayda tanıştıkları Badmintonla il ve bölge 1.'si oldu Batmanlı kızların hedefi Türkiye şampiyonası
YEREL HABERLER Batmanlı kızlar 6 ayda tanıştıkları Badmintonla il ve ...
Batman’da köy yoluna çığ düştü, 14 saatlik çalışmayla yola ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Batman’da köy yoluna çığ düştü, 14 saatlik çalışmayla ...
Sason'da hava kirliğine neden olan bacalar kaymakam talimatıyla değiştirildi
YEREL HABERLER Sason'da hava kirliğine neden olan bacalar kaymakam ...
Batman’da telefon hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Batman’da telefon hırsızı yakalandı
Otomobilden 150 bin lira değerinde makine parçalarını çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Otomobilden 150 bin lira değerinde makine parçalarını ...
Uzmanlardan uyarı: “Uyuz, 15-20 yılda bir tüm dünyada salgın halinde gözükebilir” Dermatolog Uzm. Dr. İlker Erden: “Salgın halinde olduğu için bu aralar tedavide çok zorlanmaktayız” “Özellikle İstanbul’dan gelen hastalarda daha çok görüyoruz”
YEREL HABERLER Uzmanlardan uyarı: “Uyuz, 15-20 yılda bir tüm dünyada ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.