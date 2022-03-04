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Vatandaşlara 33 alanda 181 dalda eğitim verecek mesleki ve teknik eğitim bürosu açıldı

İHA

Vatandaşlara 33 alanda 181 dalda eğitim verecek mesleki ve teknik eğitim bürosu açıldı

Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) binası altında hizmet verecek olan ve açılışı yapılan Batman Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, vatandaşlara 33 alanda 181 farklı dalda mesleki eğitim, haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 45 gün işletmelerde beceri eğitimi, iş kazası, meslek hastalığına karşı hastalık sigortası imkanı, ustalık belgesi ve meslek lisesi diploması gibi imkan ve olanaklar sağlıyor.

“İşletmeler arasında irtibat sağlayacak”
"Mesleki eğitime el ver, geleceğe yön ver" temasıyla yapılan açılış etkinliğinde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kendilerine yer tahsis eden BATSO Başkanı Abdulkadir Demir’e teşekkür etti. Kurtaran, mesleki eğitimde yapılan son düzenleme ile beraber özellikle işletmelerde öğrenciler arasında büyük heyecan yaşandığını belirtti.
Heyecanın birini de burada yaşadıklarını ifade eden Kurtaran, “Çırak olmak isteyen gençlerimizle işletmelerimiz arasında bu mekanı bir köprü olarak değerlendiriyoruz. İşletme bulamamış olan gençlerimiz buraya gelip bize müracaat ediyorlar. Bilgilerini sunuyorlar. Aynı şekilde çırak bulamamış işletmeler de gelip işletmeleri ile ilgili burada bilgilerini bırakıyorlar ve biz onları buluşturuyoruz. Bu projenin ilimiz işletmeleri küçük, orta ve büyük işletmelerin, ülkemizin bütün işletmelerine çok büyük katkı sunan bir proje” dedi.

“Meslek lisesi ve iş yeri açma belgesine sahip olacaklar”
Aralık ayı itibariyle 3308 Kanunla yapılan düzenleme ile işletmelerde çıraklığa başlayan çocukların asgari ücretlerinin yüzde 30’unu devlet tarafından kendilerine verileceğini hatırlatan Kurtaran, “4. yıl, kalfa oldukları yılda asgari ücretin yüzde 50’sini alacaklar. Bu ücretle beraber aynı zamanda 4 yıllık meslek lisesi mezunu olacaklar. Meslek lisesi mezunu olmalarından dolayı ustalık unvanını alıp, ustalık belgesi ile mezun olacaklar. Aynı zamanda kendi iş yerini açma belgesine de sahip olarak mezun olacaklar. Son yıllarda ilin ekonomisi işletmelerde sık sık duyduğumuz aday bulamıyoruz, çırak bulamıyorum, nitelikli eleman bulamıyorum gibi gerekçelerin de bu projeyle artık nihayetlendiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.
Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Mesleki Liselerden sorumlu şube müdürü Emrullah Arslan, BATSO Başkanı Abdulkadir Demir, meslekten sorumlu il koordinatörü İrfan Ceylan diğer oda ve kurum temsilcileri katıldı.

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