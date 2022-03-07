Batman’da kontrol noktasında durdurulan kamyonette çalıntı kablo ele geçirildi

Batman İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler, Bıçakçı köyünde yol kontrol noktasında bir kamyonetin kasasında yaptığı aramada 4 bin 500 metrelik enerji nakil kablosu ve bin kilogram hurda bakır ele geçirdi. Ekipler, yaptığı soruşturmada malzemelerin çalıntı olduğunu tespit etti.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada çalıntı malzemelerin Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine ait olduğunu tespit etti. Çalıntı kablolar VEDAŞ’a teslim edilirken, araç sürücüsü şüpheli A.K. hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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