Covid-19 hastası bebek 14 günlük yaşam mücadelesini kazandı

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Servisinde entübe olarak tedavisine devam edilen 30 günlük bebek sağlığına kavuştu.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Hatice Turgut, 30 günlükken Şırnak’tan zatürre nedeni ile entübe olarak kabul ettikleri hastanın Covid19 PCR testinin pozitif çıktığını söyledi. Hastayı yaklaşık 14 gün entübe olarak izlendiğini belirten Dr. Turgut, "Ağır akciğer tutulumu Covid enfeksiyonu ile 25 gün izlenen hasta sağlıkla taburcu edildi. Yaklaşık 1 yıldan beri Batman Eğitim Araştırma Hastanesi yeni binada hizmet vermekteyiz. Hastanemiz, yatak ve cihaz sayısında artışla birlikte sadece ilimizdeki yeni doğanlara değil, çevre il ve ilçelerde yoğun bakım ihtiyacı olan yeni doğanlara da hizmet vermektedir” dedi.

Sağlığına kavuşan bebeğini kucağına alan anne, çok mutlu olduğunu söyleyerek emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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