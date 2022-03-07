Batman’da 119 güvenlik korucusu alınacak

Batman merkez, Kozluk, Gercüş ve Beşiri ilçelerinde görev yapmak üzere 119 güvenlik korucusu alınacağı duyuruldu.

Batman Valiliği, Kozluk, Beşiri ve Gercüş kaymakamlıkları tarafından yapılan duyuruda, Kozluk ilçesine bağlı köylerde 50, Gercüş ilçesinde 40, Beşiri ilçesinde 25 ve Batman merkeze bağlı Balpınar beldesinde 4 kişi olmak üzere toplamda 119 güvenlik korucusu alınacağı belirtildi.

Duyuruda, gönüllüler, bağlı bulundukları kaymakamlığın resmi internet sitesi, kaymakamlığa bağlı yazı işleri müdürlüğünden ya da bağlı bulundukları Jandarma Komutanlığından temin edecekleri güvenlik korucuların göreve alımında aranacak şartlar ve müracaatlarında istenecek şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir. Korucu olmak isteyen adayların 40 yaşından büyük olmaması, eğer bu kritere uygun aday olmazsa en fazla 50 yaşından gün almamış olması gerektiği belirtildi.

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