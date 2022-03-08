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Batman’da eşinin şehit olduğu olayda mermi taşıyan Fahriye teyzenin kadınlar günü kutlandı

İHA

Batman’da eşinin şehit olduğu olayda mermi taşıyan Fahriye teyzenin kadınlar günü kutlandı

Batman'ın Sason ilçesinde 26 yıl önce 57 teröristin öldürüldüğü ve korucu olan eşinin de şehit olduğu olayda güvenlik korucularına mermi taşıyan Fahriye Artığ’ı evinde ziyaret eden şehit yakınları Fahriye teyzenin kadınlar gününü kutladı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Fahriye Artığ’ı evinde ziyaret eden Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ile beraberinde bulunan dernek üyeleri Fahriye teyzenin gününü kutladı. Fahriye teyzenin eşinin şehit olmasının ardından kimseye muhtaç olmadan 13 çocuk büyüttüğünü belirten Mutalip Çelik, “Fahriye teyzenin anlattığı olayda Zoveser Dağı bölgesinde tespit edilen terörist grubuna korucularımızın müdahalesi sonrası 57 terörist ölü olarak ele geçirildi. 7 güvenlik korucusu yaralandı, 3 güvenlik korucusu da şehit olmuştu. Şehit olan kurucularımızdan biride Fahriye teyzemizin eşi Mehmet Emin Artığ idi. Teyzenin 13 çocuğu var. Bunları büyüterek onlara hem annelik, hem de babalık yaparak onları iş sahibi yaptı. Ne mutlu şehit eşlerine. Bizde şehit ailelerimizin kadınlarının ve bütün kadınların gününü kutluyoruz” dedi.
Sason ilçesine bağlı Zoveser Dağında köye baskın hazırlığında olan 300 kişilik PKK'lı terörist grubu ile güvenlik korucuları arasında çıkan çatışmada 57 terörist ölü olarak ele geçirilmiş, aynı olayda 3 güvenlik korucusu şehit olmuş, 7 güvenlik korucusu da yaralanmıştı. Uzun süren çatışmada mermileri tükenen güvenlik korucularına köyün kadınları mermi taşıyarak canla başla mücadele etmişti. Uzun süre devam eden çatışmada Fahriye Artığ’ın eşi Mehmet Emin Artığ, ile 2 güvenlik korucusu da şehit olmuştu. Eşinin şehit olmasının ardından 13 çocuğuna hem annelik hemde babalık yaparak onları kimseye muhtaç etmeden büyüterek iş sahibi yapan Fahriye Artığ’ı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle evinde ziyaret eden ilçedeki şehit yakınları kadınlar gününü kutladı.

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