Batman’da 'yasaklı ırk' sahiplerine 197 bin 784 TL ceza kesildi

Batman’da yasaklı ırk sahiplerine 197 bin 784 TL idari para cezası uygulandı. Toplanan 12 köpek ise belediye ekipleri tarafından hayvan rehabilitasyon merkezi görevlilerine teslim edildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından yasaklı ırk pitbull cinsi köpeklerinin muhafaza altına alınmasına yönelik çalışma yapıldı. Polis ekipleri kent genelinde önceden belirlenen dört ayrı adreste yaptığı ortak uygulamada çok sayıda suç kaydı olan kişiler tarafından beslenen 12 yasaklı ırk pitbull cinsi köpeği muhafaza altına alarak Batman Belediyesi hayvan rehabilitasyon merkezi görevlilerine teslim etti. Köpek sahiplerine ise toplamda 197 bin 784 TL idari para cezası uygulandı.

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