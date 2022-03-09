Batman’da cep telefonu hırsızı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman’da gasp olayına karışan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde Batman Kültür mahallesinde İ.Ç. isimli vatandaşın telefonu gasp edildi. Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerin çalışması sonucu şüpheli F.Y., gasp ettiği telefon ile yakalandı.

Ekipler telefonun sahibine teslim ederken, adliyeye sevk edilen F.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.