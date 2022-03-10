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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gercüş’te mavi yolculuk etkinliği

İHA

Gercüş’te mavi yolculuk etkinliği

Batman’ın Gercüş ilçesi anasınıfı öğretmeni Esra Bozat, öğrencilere mavi yolculuğu tanıtmak için okyanusu sınıfına taşıdı.
Minik öğrencilerden bazıları denizci kıyafet giyerken, bazıları ise balıkçı, korsan, denizkızı, dalgıç kıyafetleri giyerek oluşturulan alanda gönüllerince eğlendi. Etkinlikte miniklerin giydiği dalgıç kıyafetleri ile denizkızları yüzerek etkinliğe renk kattı. Korsan elbisesi giyen minkler ise hazine aradı. Balıkçı elbisesi giyenler de balık yakaladı. Etkinlik kapsamında Batman Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından spor uzmanı ve dalgıçlar gelerek minik çocuklara dalgıç kimdir, dalgıç ne yapıyor, dalgıç suyun altında nasıl yaşıyor ve denizin altında hangi canlılar yaşıyor konuları hakkında bilgilendirme yaptı. Etkinliği düzenleyen anasınıfı öğretmeni Esra Bozat ‘’Çocuklarla bir hayalimiz vardı. Hayalimiz mavi yolculuk, şuan tam olarak hayalimizin içinde bulunmaktayız. Kimimiz korsan kimimiz balıkçı kimimiz denizkızı olduk, kimimiz dalgıç olduk. Etkinlikteki amacım çocukların zihinlerini özgür kılarak istedikleri öğrenme ortamında keyifli kalıcı öğrenmelerini sağlamaktır" dedi.
Batman Gençlik Spor Müdürlüğünden Spor Uzmanı Veysi Turan ‘’Gercüş anaokulu öğretmenimizin hazırlamış olduğu bir etkinliğe katıldık. Burada çocukların hayal dünyalarını geliştirecek bir etkinliğe karılarak bura da minik öğrencilere dalgıç nedir dalgıç nasıl yaşar ve suyun altında neler var ve hangi canlılar yaşıyor hakkında miniklere eğitim verdik" diye konuştu.
Minik çocuklar ise balık tuttuklarını, korsan olduklarını, hazine aradıklarını kaydederek çok eğlendiklerini ve çok mutlu olduklarını anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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