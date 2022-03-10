Batman'da alo 153’e 38 bin 265 çağrı

Batman Belediyesi, 2021 yılında Alo 153 Beyaz Masa Hattı’na gelen talep, öneri ve sorunları paylaştı.

Talep, öneri ve sorunları kayıt altına alan Alo 153 Beyaz Masa Hattı’na 2021 yılında en çok çağrı Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri (BASKİ) için yapıldı. 40’ın üzerinde farklı konuda oluşturulan şikayet ve taleplerde ilk sırayı 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da BASKİ Müdürlüğü alırken, sırasıyla sokak hayvanları, kaldırım ve yol ile ilgili müracaatlar yer alıyor. 2021 yılı içerisinde Alo 153 Beyaz Masa Hattı’na kayıt oluşturanların sayısı ise 38 bin 265 oldu.

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