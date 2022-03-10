Batman'da sağanak sonrası kayan çamur sondaj kuyusunun alanını doldurdu

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Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da sağanak sonrası kayan toprakla oluşan çamur, Garzan Çayı kıyısındaki Köseler-4 Petrol Sondaj kuyusunun bulunduğu alanı doldurdu. TPAO ve TPIC ekipleri, çamuru temizlemek için çalışma başlattı.

Batman´ın ilçelerinde de etkili olan sağanak sonrasında meydana gelen heyelan, Garzan çayı kıyısındaki petrol sondaj kulesinin etrafını çamurla doldurdu. Ekipler, Köseler-4 Petrol Sondaj kuyusunun bulunduğu alanı dolduran çamuru temizlemek için çalışma başlattı. İşçilerin kaldığı konteynerler de hasar gördü. Yetkililer, sahada gerekli önlemlerin alındığını, çamurun temizlenmesiyle sondaj çalışmalarına başlanacağını belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman / Merkez Arif ARSLAN

2022-03-10 19:10:48



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