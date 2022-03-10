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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da sağanak sonrası kayan çamur sondaj kuyusunun alanını doldurdu

DHA

Batman'da sağanak sonrası kayan çamur sondaj kuyusunun alanını doldurdu


Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da sağanak sonrası kayan toprakla oluşan çamur, Garzan Çayı kıyısındaki Köseler-4 Petrol Sondaj kuyusunun bulunduğu alanı doldurdu. TPAO ve TPIC ekipleri, çamuru temizlemek için çalışma başlattı.
Batman´ın ilçelerinde de etkili olan sağanak sonrasında meydana gelen heyelan, Garzan çayı kıyısındaki petrol sondaj kulesinin etrafını çamurla doldurdu. Ekipler, Köseler-4 Petrol Sondaj kuyusunun bulunduğu alanı dolduran çamuru temizlemek için çalışma başlattı. İşçilerin kaldığı konteynerler de hasar gördü. Yetkililer, sahada gerekli önlemlerin alındığını, çamurun temizlenmesiyle sondaj çalışmalarına başlanacağını belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman / Merkez Arif ARSLAN
2022-03-10 19:10:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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