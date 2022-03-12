Batman’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Batman’da geçtiğimiz günlerde hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı, dün akşam itibariye ikinci kez etkini göstermeye başladı. Sason ile Kozluk ilçelerini beyaza bürüyen kar yağışı 50’nin üzerinde köy yolunu ulaşıma kapattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıların ardından dün akşam itibariyle Batman’ın Sason ile Kozluk ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolu, Dörtbölük grup köy yolu, Yücebağ Kaşyayla grup köy yolu ile Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı ve Armutlu grup köy yollarına bağlı 50’nin üzerinde köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle hayvan besicileri de zor durumda kaldı. İlkbaharı beklerken kar yağışı ile karşılaşan bazı hayvan besicileri, hayvan yemlerinin tükenme noktasına geldiğini belirterek, yağışların devam etmesi durumunda stokladıkları saman ve diğer hayvan yemlerinin tükenmesinden endişe ediyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu köy yollarında Özel İdareye bağlı şantiye ekiplerinin yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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