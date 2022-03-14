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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi şişmanlattı, Batman belediyesi zayıflattı

İHA

Pandemi şişmanlattı, Batman belediyesi zayıflattı

Batman Belediyesi, vatandaşlara hem sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için hem de psikolojik konularda ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.
Dünya genelinde etkisini sürdüren Covid19 pandemisi nedeniyle bir süre evlerinde kalmak zorunda kalan vatandaşlar, kendi kilolarına ekstra kilo ekledi. 23 Mart 2020 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı diyetisyen bölümünde toplamda 10 bin işlem gerçekleştirildi. Sağlıklı beslenmek ve zayıflamak isteyen vatandaşlar için öncelikle vücut kitle endeksine bağlı olarak farklı ölçümler yapılıyor. Yanlış yemek alışkanlıklarından kurtulup, sağlıklı beslenmeleri için önerilerde bulunup kişiye özel diyet listesi hazırlanıyor.
Aynı zamanda psikolojik konularda bir uzmana danışmak isteyen vatandaşlar da yine Batman Belediyesinin ücretsiz danışmanlık hizmetinden faydalanabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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