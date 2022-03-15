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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da 62 düzensiz göçmen yakalandı

İHA

Batman’da 62 düzensiz göçmen yakalandı

Batman’da yol kontrolü sırasında durdurulan bir otobüste 60 Afgan, 1 İran ve 1 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 62 düzensiz göçmen yakalandı.
Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, BitlisDiyarbakır karayolu Tuzlagözü yol kontrol noktasında icra edilen operasyonda, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile intikal eden 60 Afgan, 1 İran ve 1 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 62 yasa dışı düzensiz göçmen yakalandığı bildirildi. Otobüs 15 gün süre ile trafikten men edilirken, otobüs firmasına ise idari yaptırım uygulandığı belirtildi.
Haklarında idari yaptırım uygulanan göçmenlerin Batman İl Göç İdaresine teslim edildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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